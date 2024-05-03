В Беларуси ожидается перебой в работе банковских карт 3.05.2024, 16:30

Уже завтра.

В Беларуси банковские платежные карты некоторых банков могут не работать 4 мая. Подробнее рассказали в Банковском процессинговом центре.

Так, сбои в работе карт белорусских банков возможны 4 мая из-за проведения технологических работ на оборудовании Банковского процессингового центра.

Сбои возможны ночью с 03.20 до 5.00 часов. Ожидаются краткосрочные перерывы в обслуживании карт банков, подключенных к услугам Банковского процессингового центра. В том числе могут некорректно работать или «не проходить» банковские карты при осуществлении операций в торговой сети, пунктах выдачи наличных денег и банкоматах, других устройств самообслуживания.