Цены на квартиры в Минске установили рекорд 3.05.2024, 16:45

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Самая большая цена за девять лет.

В столице Беларуси продолжает наблюдаться рекордный спрос на квартиры. В связи с этим цены реальных сделок в марте выросли в среднем на 1%, установив новый максимум за девять лет. Об этом сообщает «Белсат».

Общее количество сделок купли-продажи квартир в марте в Минске было самым высоким для этого месяца за всю историю наблюдения: приобретена 1821 квартира, что почти на 13% больше, чем в предыдущем месяце.

Наибольшее предпочтение покупатели традиционно отдавали однокомнатным квартирам – их доля на рынке составила 40%. Правда, это на 3% меньше, чем в феврале. В то же время чаще, чем месяцем ранее, покупали двухкомнатные квартиры, на которые пришлось 35% от всех сделок. Трехкомнатные квартиры выбирали в 20% случаев.

Меньше, чем в другие месяцы, покупатели интересовались квартирами в современных панельных и каркасных домах, однако чаще выбирали старые панельные дома и сталинки.

Что касается роста цен на квартиры, то за март она составила 1%, достигнув $1463 за квадратный метр и установив очередной рекорд. При этом квартиры с одной и двумя комнатами стали дороже на 1,7%.

Самая дорогая квартира, купленная в марте 2024 года, обошлась покупателю в $350 тысяч за 126 квадратных метров.

В столицах соседних стран квартиры в течение марта стали также дороже: в Варшаве – на 2,5%, в Вильнюсе – на 1%. В Москве цены практически не изменились, а в Санкт-Петербурге немного снизились.