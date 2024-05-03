закрыть
3 мая 2024, пятница, 17:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Цены на квартиры в Минске установили рекорд

  • 3.05.2024, 16:45
  • 1,128
Цены на квартиры в Минске установили рекорд

Самая большая цена за девять лет.

В столице Беларуси продолжает наблюдаться рекордный спрос на квартиры. В связи с этим цены реальных сделок в марте выросли в среднем на 1%, установив новый максимум за девять лет. Об этом сообщает «Белсат».

Общее количество сделок купли-продажи квартир в марте в Минске было самым высоким для этого месяца за всю историю наблюдения: приобретена 1821 квартира, что почти на 13% больше, чем в предыдущем месяце.

Наибольшее предпочтение покупатели традиционно отдавали однокомнатным квартирам – их доля на рынке составила 40%. Правда, это на 3% меньше, чем в феврале. В то же время чаще, чем месяцем ранее, покупали двухкомнатные квартиры, на которые пришлось 35% от всех сделок. Трехкомнатные квартиры выбирали в 20% случаев.

Меньше, чем в другие месяцы, покупатели интересовались квартирами в современных панельных и каркасных домах, однако чаще выбирали старые панельные дома и сталинки.

Что касается роста цен на квартиры, то за март она составила 1%, достигнув $1463 за квадратный метр и установив очередной рекорд. При этом квартиры с одной и двумя комнатами стали дороже на 1,7%.

Самая дорогая квартира, купленная в марте 2024 года, обошлась покупателю в $350 тысяч за 126 квадратных метров.

В столицах соседних стран квартиры в течение марта стали также дороже: в Варшаве – на 2,5%, в Вильнюсе – на 1%. В Москве цены практически не изменились, а в Санкт-Петербурге немного снизились.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип
Борьба против щупальцев Кремля
Борьба против щупальцев Кремля Леонид Невзлин
Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс