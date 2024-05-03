Спецслужбы Норвегии разоблачили массовую работу российских шпионов 3.05.2024, 16:52

Они могли готовить диверсии.

Норвежская полицейская служба безопасности (PST) раскрыла деятельность российской разведки на западе страны. Об этом рассказал руководитель PST в Западной Норвегии Торгилс Лутро в интервью NRK, опубликованном 2 мая.

По его словам, служба безопасности считает, что Россия может готовить диверсии против объектов критической инфраструктуры. Российские шпионы передвигаются по всему району, сказал Лутро. Они не обязательно имеют российское гражданство, но могут быть мотивированы действовать от имени России, например, деньгами или угрозами. Глава PST не назвал количество разоблаченных шпионов.

На вопрос, почему именно Норвегия и Западная Норвегия так интересны для России, Лутро ответил, что там расположено много зарубежных мощностей, проходят сборы и учения, а также разрабатывается оружие, которое можно будет использовать против российской агрессии в Украине.

В этом округе расположена крупнейшая в Северной Европе военно-морская база Хоконсверн, важные нефтегазовые объекты, электростанции и другие объекты, связанные с электроснабжением.

Лутро считает, что, помимо собственной выгоды Россия хочет нанести ущерб репутации Норвегии по отношению к ее союзникам. По его словам, россияне попытаются показать, что Норвегия не контролирует ситуацию и не в состоянии помочь союзникам.

Он отметил, что российская разведывательная деятельность на норвежской территории усилилась после полномасштабного нападения России на Украину в феврале 2022 года.