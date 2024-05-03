Американский генерал рассказал, когда остановится Путин 4 3.05.2024, 17:29

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Бен Ходжес

Союзники должны объединить все возможные усилия в помощи Украине

Война в Украине закончится, когда российский диктатор Владимир Путин поймет, что не может победить. Для этого западные партнеры должны объединить все возможные усилия в нашем государстве. Об этом заявил американский генерал Бен Ходжес в интервью «РБК-Украина».

«Поэтому мы должны обеспечить, чтобы он осознал, что Украина не собирается сдаваться, что Запад не собирается сдаваться», – сказал Ходжес.

Он считает, что лучший способ обеспечить это – чтобы США и Германия, в частности, сказали, что «мы хотим, чтобы Украина победила, что мы будем делать все необходимое».

«Не «так долго, как это нужно», это пустые слова, а «чего бы это ни стоило», мы сделаем все, чтобы помочь Украине выиграть», – подчеркнул американский генерал, объясняя необходимую позицию партнеров.

По его прогнозам, это приведет к тому, что у Украины будет возможность выбросить российские силы из Крыма.

Ходжес также отметил необходимость противостояния стране-агрессору в сфере экономики, отметив, что санкции мощные, но их не выполняют должным образом.

«Слишком много всего из Китая, Ирана и Северной Кореи все еще поступает в Россию, слишком много украденной пшеницы, уходящей из России, которую они забрали из Украины, и которая идет на экспорт. Когда все это будет сделано, Владимир Путин поймет, что он проиграл. Вот когда это закончится», – подчеркнул он.