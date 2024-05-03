закрыть
3 мая 2024, пятница, 18:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Американский генерал рассказал, когда остановится Путин

4
  • 3.05.2024, 17:29
  • 2,926
Американский генерал рассказал, когда остановится Путин
Бен Ходжес

Союзники должны объединить все возможные усилия в помощи Украине

Война в Украине закончится, когда российский диктатор Владимир Путин поймет, что не может победить. Для этого западные партнеры должны объединить все возможные усилия в нашем государстве. Об этом заявил американский генерал Бен Ходжес в интервью «РБК-Украина».

«Поэтому мы должны обеспечить, чтобы он осознал, что Украина не собирается сдаваться, что Запад не собирается сдаваться», – сказал Ходжес.

Он считает, что лучший способ обеспечить это – чтобы США и Германия, в частности, сказали, что «мы хотим, чтобы Украина победила, что мы будем делать все необходимое».

«Не «так долго, как это нужно», это пустые слова, а «чего бы это ни стоило», мы сделаем все, чтобы помочь Украине выиграть», – подчеркнул американский генерал, объясняя необходимую позицию партнеров.

По его прогнозам, это приведет к тому, что у Украины будет возможность выбросить российские силы из Крыма.

Ходжес также отметил необходимость противостояния стране-агрессору в сфере экономики, отметив, что санкции мощные, но их не выполняют должным образом.

«Слишком много всего из Китая, Ирана и Северной Кореи все еще поступает в Россию, слишком много украденной пшеницы, уходящей из России, которую они забрали из Украины, и которая идет на экспорт. Когда все это будет сделано, Владимир Путин поймет, что он проиграл. Вот когда это закончится», – подчеркнул он.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип
Борьба против щупальцев Кремля
Борьба против щупальцев Кремля Леонид Невзлин
Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс