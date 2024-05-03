Цена нефти Brent взяла курс на сильнейшее недельное падение 3.05.2024, 18:02

За неделю баррель подешевел более чем на 5%.

Цены на нефть могут завершить неделю максимальным падением за последние три месяца, подсчитал Reuters. Снижение котировок нефти марки Brent к 16:35 по Минску 3 мая составило 5,5%, до $83,33 за баррель. Нефть WTI с начала недели подешевела на 6,4%, до $78,48 за баррель.

Снижение на рынке нефти наблюдалось на фоне неопределенности в отношении спроса на топливо, высоких процентных ставок и признаков ослабления геополитических рисков. Инвесторы обеспокоены тем, что высокие процентные ставки в долгосрочной перспективе будут сдерживать экономический рост в США, крупнейшем потребителе нефти в мире, а также в других частях мира, пишет издание. От более существенного снижения рынок удерживали перспективы того, что страны ОПЕК+ продолжат ограничивать добычу.

ФРС США на этой неделе сохранила процентные ставки на прежнем уровне и отметила высокие показатели инфляции, которые могут задержать начало цикла снижения ставок. Ставка ФРС США не меняется с лета 2023 года, оставаясь на максимуме более чем за 20 лет. Более высокие ставки обычно оказывают давление на экономику и могут снизить спрос на нефть.

«Мы рассматриваем распродажу сырьевых товаров за последние два дня как последствия пересмотра перспектив изменения ставок ФРС», — сообщили аналитики JP Morgan. По их мнению, снижение цен на рынке нефти не носит фундаментального характера.

Давление на цены также оказали негативные для рынка данные по запасам от Управления энергетической информации США (EIA), отметили в ING. Общие запасы нефти выросли за неделю на 7,3 млн баррелей и составили почти 461 млн баррелей, что стало самым высоким уровнем с июня прошлого года. Опрошенные Reuters аналитики ожидали снижения на 1,1 млн баррелей.

Кроме того, премия за риск на нефтяном рынке продолжает снижаться по мере ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке, сообщили в ING. Однако этот фактор может вернуться на рынок, поэтому его не следует полностью сбрасывать со счетов, предупредили аналитики банка.

Аналитики ING считают, что $80 за баррель — это нижняя граница для снижения котировок. Торговля ниже этого уровня в течение длительного периода, вероятно, будет способствовать тому, что ОПЕК+ продлит дополнительные добровольные сокращения на вторую половину года, предупредили эксперты. Следующая встреча производителей нефти ОПЕК+ назначена на 1 июня. Кроме того, фундаментально рынок по-прежнему находится в дефиците. По оценке ING, во втором квартале нехватка сырья составит около 1 млн баррелей в сутки.