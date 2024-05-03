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В Гродно задержали айтишника, который вернулся из Польши

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  • 3.05.2024, 18:26
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В Гродно задержали айтишника, который вернулся из Польши
Дмитрий Глущенко

На задержание одного мужчины отправили вооруженных бойцов ОМОНа.

Силовики задержали жителя Гродно по подозрению в участии в протестах. Его «покаянное» видео 3 мая опубликовал приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

В пропагандистском ролике показали, как вооруженные бойцы ОМОНа пытаются выломать входную дверь в квартиру мужчины, но он сам открывает замок, поднимает руки и ложится на пол.

— Был сегодня задержан за участие в несанкционированном массовом мероприятии, которое произошло в 2020 году, где я шел по проезжей части и перекрывал движение автомобилей, — заставили сказать на камеру гродненца.

Приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал уточнил, что мужчина «не так давно вернулся из Польши и думал, что успешно все переждал».

Как пишет «Наша Ніва», задержанного зовут Дмитрий Глущенко. В 2016 году он окончил Гродненский госуниверситет по двум специальностям: «экономика и управление на производстве», а также «компьютерная графика и веб-дизайн».

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