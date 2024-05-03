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Украина получит шесть радаров TRML-4D

  • 3.05.2024, 18:44
  • 3,312
Украина получит шесть радаров TRML-4D

Для чего они нужны.

Украина получит еще 6 радаров воздушного наблюдения TRML-4D для нужд ПВО от немецкого производителя Hensoldt.

Об этом сообщает пресс-служба производителя радаров Hensoldt.

Как рассказали в компании, заказчиком радаров Министерство обороны Украины. При этом оплата за них будет произведена правительством Германии в рамках военной помощи.

Стоимость закупки шести радаров TRML-4D составляет более 100 миллионов евро.

Радары будут доставлены в Украину уже в этом году.

TRML-4D – это радары средней дальности C-диапазона семейства TRML, разработанные в 2018 году. Радар может обнаруживать, отслеживать и классифицировать различные типы воздушных целей – крылатые ракеты, а также самолеты и вертолеты, которые маневрируют или летят на малых высотах.

TRML-4D может обнаруживать до 1500 целей в радиусе 250 км.

Он оснащен фазированной антенной решеткой с электронным сканированием на основе приемопередающих модулей из нитрида галлия.

Особенностью радара является то, что он может работать самостоятельно и таким образом обнаруживать воздушные цели. TRML-4D может взаимодействовать с системами ПВО IRIS-T.

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