Стали известны подробности «визита» Tesla Cybertruck в Беларусь 1 3.05.2024, 19:20

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Доставляли самолетом в Европу.

В прошлое воскресенье на дорогах Беларуси можно было увидеть пикап Tesla Cybertruck. Больше всего повезло тем минчанам, которые оказались рядом с Национальной библиотекой и смогли рассмотреть электрический пикап вблизи.

Как оказалось, это основатель и гендиректор Moscow Tesla Club Алексей Еремчук решил лично доставить первый Cybertruck в Россию. В интервью YouTube-каналу «808» он рассказал, что автомобиль доставили на самолете в Европу, а теперь его через Беларусь гонят в Россию, пишет «Онлайнер».

Данный автомобиль — из стартовой Foundation Series, которая была заявлена по цене 99 тысяч долларов. Однако в США с учетом всех налогов и доплат он стоит 113 тысяч долларов. Но, по словам Алексея, сейчас подобный автомобиль можно купить только с рук, и за такую возможность придется заплатить 50 тысяч долларов, поскольку первые покупатели подписали соглашение, запрещающее продавать автомобиль в течение года.

— Куплена у частного лица, который заказал в первые секунды презентации. Мы сделали ему предложение, от которого он не смог отказаться, — рассказывает Еремчук в ролике. Говоря о российских ценах, он полагает, что в ближайшее время Cybertruck будет стоить не меньше 20 миллионов российских рублей (218 600 долларов), поскольку машина растаможивается, как грузовик.

Очень нишевая модель

— Пока я в Cybertruck никакого смысла не вижу, — признается в беседе с журналистом Onlíner директор белорусского tesla-cars.by Артур Туманов. — Мне предлагают из Америки Cybertruck за 160 тысяч долларов, а он там стоит 80 тысяч. Это такая машина на любителя, которую россияне продают по двух-, трехкратной цене.

Белорусы — люди достаточно экономные. У нас было очень много запросов на «Кибертраки», но когда люди узнают, что он стоит не 80 тысяч, а 180 тысяч, то «отваливаются» просто моментально. Да, в Москве они найдут с десяток олигархов, может, и в Минске найдется парочка таких любителей, которые не могут долго ждать.

Ну и лично мне не нравится, что все версии тяжелее 3,5 тонны. То есть это и Beltoll, и права категории С. Так что я вижу Cybertruck как такую нишевую модель, которая к тому же пока предлагается по завышенной цене.