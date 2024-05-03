«Самое главное — не понтоваться перед девушками» 3 3.05.2024, 19:47

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Белорус после развода с женой открыл первое в Гомеле мототакси.

Не все гомельчане знают, что в их городе работает мототакси. Единственный в Гомеле владелец байка с шашечками на борту Александр Гацук занялся такой работой после развода с женой и переезда в другой город. Он рассказал порталу «Белка», каково водить такси-мотоцикл и во сколько обойдется поездка.

До 33 лет Александр даже не смотрел в сторону байков, все изменилось после развода с женой. Мужчина очень тяжело переживал этот период, пришлось даже переехать в другой город. С новым местом жительства поменялся и круг общения, а с ним — и увлечения.

— Я перебрался из Светлогорска в Речицу и там познакомился с местными байкерами. Они произвели на меня неизгладимое впечатление. Решил присоединиться к их братству, — вспоминает Александр.

Первым его мотоциклом стал компактный чоппер Daelim на 125 «кубов». Набравшись опыта, через несколько лет мужчина приобрел мотоцикл помощнее — Honda Gold Wing «для езды с шиком и комфортом на любые расстояния».

А через некоторое время у Александра возникла идея открыть мототакси:

— Все в этом мире должно приносить пользу. В мотоцикле два места, а катаюсь я один. Хотя кто-то мог бы еще точно так же ехать со мной и ловить кайф. Так почему бы это не осуществить?

Тогда он думал, что будет первопроходцем в Беларуси. Но оказалось, что идея не нова: в Гродно еще в 2013 году такой вид перевозок совместно с городским такси организовали члены местного мотоклуба. Александр связался с компанией и предложил свои услуги, с ним заключили договор. На борту Honda появилась соответствующая наклейка, а у Александра — необычная работа.

По его словам, вызвать мототакси пока решаются немногие гомельчане, но услуга с каждым годом становится все популярнее. Тем не менее говорить о серьезных заработках здесь не приходится — это в большей степени хобби:

— Бывает, в одни дни нарасхват, а потом неделями тишина. К тому же работа мототакси в первую очередь зависит от погоды.

Ограничений для клиентов немного. Например, возраст пассажира — до 12 лет, вес — не более 120 килограммов. Пьяного клиента Александр также не пустит на борт.

Вызвать мототакси можно по номеру 7077. Поездка до пяти километров обойдется в 9 рублей. Путь в 10 километров — в 15 рублей. А чем длиннее маршрут, тем больше скидки.

Самой необычной для мототаксиста стала поездка из Минска в Могилев и обратно. Заказ сделал мужчина лет 35, решивший навестить бывшую супругу и маленького сына. Видно, встреча прошла удачно, так как уже в Гомеле, помимо оплаты, Александру достались от благодарного пассажира еще и щедрые чаевые.

Особых конфликтов с клиентами за шесть лет у мужчины не возникало. Впрочем, бывало, что некоторых за неподобающее поведение приходилось высаживать. За что? Например, за то, что пассажир показал средний палец проезжающим автомобилям. Такие поступки недопустимы, и о них Александр предупреждает еще до поездки.

По словам Александра, самые опасные участки для водителя — это дворы, особенно в темное время суток. Хлопоты доставляют и плохие дороги: ямы и выбоины. Главные враги любого мотоциклиста могут лишить не только колеса, но и жизни. Поэтому опытный Александр старается не нарушать ПДД, насколько это возможно для байкера.

— Самое главное в нашем деле — не понтоваться перед девушками. Понимаешь это только с опытом и возрастом, — говорит мототаксист.