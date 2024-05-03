Зеленский: Украина перед новым этапом войны с Россией 2 3.05.2024, 20:52

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Оккупанты планируют расширить наступательные действия.

Украина стоит перед новым этапом войны с Российской Федерацией. Враг планирует расширить наступательные действия.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время обращения к пограничникам по случаю дня Государственной пограничной службы Украины.

«Сегодня уже 800-й день войны. Это чрезвычайно сложный и жесткий путь, который пришлось пройти нашему государству, и путь, который еще предстоит пройти, чтобы завершить войну на справедливых условиях, на условиях Украины. Сейчас мы перед новым этапом войны. Оккупант готовится к попытке расширить наступательные действия», – заявил президент Украины.

Как отметил Зеленский, сегодня все украинцы, а также союзники Украины должны сделать все возможное, чтобы сорвать планы России. Важно доказать, что враг ни при каких обстоятельствах и как бы подло не действовал — не будет способен достичь своих целей.