Дипломаты европейских стран направили письма поддержки находящимся в заключении белорусским журналистам 3.05.2024, 21:02

Письма подписали руководители загранпредставительств 15 стран.

По случаю отмечаемого 3 мая Всемирного дня свободы печати руководители 15 аккредитованных в Минске дипломатических миссий европейских государств подписали и направили письма солидарности 35 находящимся за решеткой белорусским журналистам и работникам СМИ, которых правозащитники считают политзаключенными. Об этом сообщили «Позірку» в посольстве Германии. Копии писем получили действующие редакции масс-медиа, где работали эти сотрудники.

В письмах, в частности, отмечается, что дипломаты внимательно следят за положением адресатов, что является «центральным компонентом дипломатических задач», порученных им своими государствами. Подчеркивается, что «систематические репрессии белорусских органов против независимых СМИ и их работников являются нарушением международных обязательств, которые Беларусь, будучи членом ООН и ОБСЕ, сама признает».

Выражается поддержка в адрес как самих политзаключенных, так и их родных и близких. Отмечается, что публичной сфере Беларуси не хватает голоса каждого из несправедливо находящихся в заключении работников СМИ.

Письма подписали руководители загранпредставительств Австрии, Болгарии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии.