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В Минском зоопарке настоящий бэби-бум

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  • 3.05.2024, 22:04
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В Минском зоопарке настоящий бэби-бум

Родились кошачьи лемуры, овечки и козы.

В Минском зоопарке настоящий бэби-бум, сообщили на СТВ.

Так, на свет родились сразу три детеныша кошачьих лемуров, что является большой редкостью. Пока новорожденные лемуры в основном спят, но застать их в движении можно, посетив зоопарк до полудня.

А еще детеныши появились у овечек и коз — сразу два десятка малышей.

— Мы очень ожидаем потомство красных волков. Надеемся, что порадует наша зубрица. И очень хотелось бы дождаться потомства от джерсейской коровы в ближайшем будущем, — рассказала младший научный сотрудник Минского зоопарка Татьяна Солтысова.

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