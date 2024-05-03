Белорусы придумали, где набрать луковой шелухи для покраски яиц 1 3.05.2024, 23:41

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Если удастся договориться — бесплатно.

Жительница Гродно взяла в магазине в ящике от лука немного шелухи для покраски яиц, однако на кассе ее заставили заплатить за шелуху как за 30 граммов лука. Женщина недоумевает, почему с покупателей берут деньги, по сути, за отходы. Юристка Виктория Можейко объяснила «АиФ», что магазин имеет на это право, но можно попробовать договориться с руководством.

— Просто так из магазина шелуху не вынести. Все, что лежит на полках магазина и предназначено для продажи, является товаром, — рассказала юристка.

Виктория Можейко посоветовала: если шелуха не продается отдельно и не является товаром, подлежащим реализации, можно попробовать договориться с заведующим магазином, чтобы ее разрешили забрать. В противном случае продавец вправе посчитать шелуху как несколько граммов лука, потому что он не имеет права пропустить покупателя с товаром через кассу без оплаты.

Напомним, в преддверии Пасхи, которую православные отмечают 5 мая, луковая шелуха появилась на белорусских онлайн-барахолках. Ее отдают и маленькими пакетиками, и большими мешками. Цена доходит до 80 рублей за килограмм — в 30 раз дороже, чем сам лук.