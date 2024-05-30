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Сеть магазинов решила проверить работников на полиграфе

  • 30.05.2024, 10:27
Сеть магазинов решила проверить работников на полиграфе
иллюстративное фото

Говорили о «коммерческой тайне».

В Беларуси один из ретейлеров опрашивал работников на полиграфе. Это объяснили «обеспечением режима коммерческой тайны».

У работников брали согласие на такую беседу, но Национальный центр защиты персональных данных отмечает, что у компании не было правовых оснований использовать полиграф.

Сообщается, что в этом случае согласие работника не признается свободным и не позволяет «легализовать» такую обработку персональных данных.

Кроме этого, работник находится в подчиненном положении, если он отказывается от полиграфа, для него могут быть неприятные последствия.

«Прохождение психофизиологического исследования с использованием полиграфа предусмотрено законодательством в строго определенных случаях (например, при прохождении службы в правоохранительных органах и т. д.)», — напоминают в НЦЗПД.

В итоге у ретейлера потребовали прекратить такие опросы.

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