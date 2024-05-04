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«Роснано» оказалась на грани банкротства

  • 4.05.2024, 1:09
«Роснано» оказалась на грани банкротства

Российская госкорпорация попросила денег из бюджета.

Госкорпорация «Роснано», предупредившая в прошлом году об угрозе банкротства, обратилась к правительству с просьбой о финансовой помощи.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на бухгалтерскую отчетность компании, деньги нужны «Роснано» для погашения долга, размер которого на конец прошлого года достигал 69 млрд рублей.

На начало года у «Роснано» имелось 5,7 млрд рублей оборотных активов, которые, как утверждает компания, покрывают ее краткосрочные обязательства. Однако в дальнейшем «Роснано» предвидит проблемы: долг, включая затраты на его обслуживание, может «не быть обеспечен активами в достаточной степени», говорится в пояснении к ее отчетности.

Созданная в 2007 году для строительства в России инновационной hi-tech индустрии, «Роснано» за 2010-22 гг. накопила больше 110 млрд рублей убытков. В октябре прошлого года компания предупредила, что погашение ее долговых обязательств за счет собственных средств «объективно невозможно», а сама она «отвечает признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества» в терминологии закона «О банкротстве».

В ноябре 2021 года «Роснано» уже находилась на грани дефолта по долгу, и тогда компанию спасло государство. Это произошло спустя год после того, как из «Роснано» ушел Анатолий Чубайс, бессменный руководитель госкорпорации с 2008 года.

В 2022 году Чубайс покинул Россию, оставив должность спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития. Чубайса замечали в разных странах, в том числе в Турции, Германии, Италии и Израиле. В мае 2024 года стало известно, что Чубайс запустил в Тель-Авивском университете «Центр российских исследований», который, как ожидается, будет изучать историю России после 1991 года.

Президент России Владимир Путин связал отъезд Чубайса с «огромной финансовой дырой», обнаруженной в «Роснано». «Может быть, он опасается, что в конечном итоге это все приведет к возникновению каких-то уголовных дел, поэтому перешел на нелегальное положение», — говорил Путин в сентябре.

Спустя полгода «Роснано» обратилась в суд с просьбой признать факт занижения обязательств компании ее бывшим руководством. Как утверждает нынешний менеджмент госкорпорации, Чубайс и его топ-менеджеры исказили истинное финансовое положение компании в 2017 году, чтобы продолжать набирать кредиты.

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