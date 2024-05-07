Шойгу стал «свадебным» министром 7.05.2024, 16:21

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И может лишиться поста.

Арест Тимура Иванова резко ослабил позиции министра обороны РФ Сергея Шойгу и актуализировал слухи о его отставке, пишет близкий к российским силовикам Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Но даже если он сохранит свой пост в новом правительстве, то будет выступать фактически в роли «свадебного» министра, не участвующего в принятии ключевых решений.

Уже сейчас ставленник олигарха Геннадия Тимченко находится в незавидном положении. Сергея Кужугетовича последовательно отжимают от всех «вкусных» тем, а арестованный Тимур Иванов дает показания. И с большой вероятностью укажет на обоих своих покровителей. Но даже если он сохранит молчание, то все понимают, что едва ли он мог воровать в таких масштабах без ведома начальника. Как сообщают, за годы совместной работы в Минобороны Иванова и Шойгу в ведомстве было похищено не менее 11 трлн росс. рублей. У самого Тимченко проблемы гораздо существенней, поскольку именно он в 2022 году просил президента оставить Шойгу министром после первых неудач в ходе войны.

Последующие события показали, что у заступничества Тимченко был явно корыстный интерес. Путин же может простить своим соратникам все, кроме крысятничества, и арест Иванова как первая ласточка в этом деле - лишнее тому подтверждение.