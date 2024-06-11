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Американским пограничникам приказали депортировать нелегалов из шести стран бывшего СССР

  • 11.06.2024, 8:48
  • 3,362
Американским пограничникам приказали депортировать нелегалов из шести стран бывшего СССР

Журналисты рассказали, из каких.

Пограничники американского штата Калифорния получили распоряжение немедленно депортировать найденных нелегальных эмигрантов из нескольких стран бывшего СССР. Речь идет о Грузии, Молдове, Кыргызстане, России, Таджикистане и Узбекистане, передает газета New York со ссылкой на полученную агентами пограничного патруля служебную записку. Беларуси в этом списке нет.

Речь идет о совершеннолетних мигрантах. Для мигрантов из других стран восточного полушария, а это более 100 государств, допускается возможность пребывания в США на время разбирательства их дел.

Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя пограничной службы США указывает, что приказ распространяется только на сектор Сан-Диего, который в настоящее время является самым загруженным районом для нелегальной миграции.

Эти указания даны на фоне введения в США временного запрета на предоставление убежища мигрантам, нелегально пересекающим границу со стороны Мексики. Новые нормы позволят американским властям депортировать мигрантов в страны исхода в ускоренном порядке.

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