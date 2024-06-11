Американским пограничникам приказали депортировать нелегалов из шести стран бывшего СССР 11.06.2024, 8:48

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Журналисты рассказали, из каких.

Пограничники американского штата Калифорния получили распоряжение немедленно депортировать найденных нелегальных эмигрантов из нескольких стран бывшего СССР. Речь идет о Грузии, Молдове, Кыргызстане, России, Таджикистане и Узбекистане, передает газета New York со ссылкой на полученную агентами пограничного патруля служебную записку. Беларуси в этом списке нет.

Речь идет о совершеннолетних мигрантах. Для мигрантов из других стран восточного полушария, а это более 100 государств, допускается возможность пребывания в США на время разбирательства их дел.

Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя пограничной службы США указывает, что приказ распространяется только на сектор Сан-Диего, который в настоящее время является самым загруженным районом для нелегальной миграции.

Эти указания даны на фоне введения в США временного запрета на предоставление убежища мигрантам, нелегально пересекающим границу со стороны Мексики. Новые нормы позволят американским властям депортировать мигрантов в страны исхода в ускоренном порядке.