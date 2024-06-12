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«Путин получил сильнейшую травму»

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  • 12.06.2024, 8:19
  • 17,114
«Путин получил сильнейшую травму»

Палками не били, но загнали в угол.

Главу РФ Владимира Путина чрезвычайно возмущает, что Запад сконсолидировался из-за российской агрессии.

Об этом «24 Каналу» рассказал ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян, заметив, что заявления Путина имеют очень интересную особенность. Он может говорить заготовленные вещи или импровизировать, но результат один: он все равно похож на дурака.

Как отметил Асланян, Путин сейчас буквально не знает, что делать. Он похож на «гопника», который угрожает взяться за «большой кастет». Диктатору чрезвычайно не нравится консолидация Запада против него.

«Он всегда мечтал, чтобы Украина осталась один на один. Для него любая поставка оружия; помощь беженцам; помощь раненым и вообще любая помощь Запада недопустима», – отметил Асланян.

Для него ситуация, в которой цивилизованный мир скоординировался против него и начал поддерживать Украину, является оскорбительной. Путину, как и многим россиянам, важно, чтобы его «погладили по головке» за рубежом. А теперь этого нет.

«Ему важно поощрение; «похлопывание» по плечу. Когда он едет к американскому президенту, французскому премьеру и тому подобное. А здесь его загнали в угол. Палками не били, но показали, что слабак. Все против него. И для него это сильнейшая моральная травма», – считает Асланян.

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