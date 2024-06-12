ВСУ пошли в наступление к северу от Харькова 12.06.2024, 8:24

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Украинские военные выбили россиян с позиций в направлении Липцов.

Вооруженные силы Украины восстановили утраченные ранее позиции в направлении Липцов благодаря успешной контратаке. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 11 июня 2024 года.

«Украинские силы недавно восстановили утраченные позиции в направлении Липцы (к северу от Харькова) на фоне длительных боев на севере Харьковской области 11 июня. Геолокационные данные, опубликованные 10 июня, показывают, что украинские силы восстановили позиции вдоль дороги О-212553 Липцы-Харьков к юго-востоку от Глубокого (к северо-востоку от Липцов)», — говорится в отчете.

Аналитики также упомянули о том, что Министерство обороны России и несколько российских военных блогеров утверждают, что украинские силы контратакуют в направлении Липцев, в частности у Глубокого, что согласуется с имеющимися геолокационными доказательствами.

Кроме того, в ISW сообщили о продолжении боев в Волчанске (северо-восточнее Харькова), в частности, в районе Волчанского агрегатного завода, а также вблизи сел Тихое и Волчанские Хутора.