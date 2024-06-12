Медведев раскрывает тайны Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

12.06.2024, 8:30

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Даже Васильич от такого слегка прибалдел.

Обещанная Медведевым «безжалостная злость» не заставила себя долго ждать. Вероятно, подкрепившись градусными напитками, она вышла, покачиваясь и едва ли не матерясь, на «тропу войны».

Почему-то внимание Дмитрия Анатольевича на этот раз привлек тихий, вежливый и умеренный Олаф Шольц.

Мы не будем приводить ругательства Медведева, так как администраторы соцсетей обычно за такие слова удаляют тексты.

Интересно другое. Похоже, что Медведев, нападая на недругов, описывает совершенно другую страну, хорошо ему знакомую. В затуманенном сознании произошло замещение. Прямо какой-то «агент», толкающий под оболочкой ругательств интересные «нарративы». Даже Васильич, наверное, от такого слегка прибалдел.

Вот избранные места из Медведева.

«Неожиданно разговорился и понес откровенную пургу». Это о Пескове?

«Российский Президент должен признать, что Украина сильна и ее не поставить на колени». Во всяком случае, трудно спорить с тем, что заявленные 24 февраля Путиным цели не достигнуты.

«В чем … сила? В безумной фонтанирующей коррупции? В тотальном расхищении …? В умирающем народе …?» Плакать хочется от таких слов. Так все точно описано.

«Ему бы … просто встать на колени и покаяться …» Только «ему»? Может быть, правильнее было написать «всем вам», Медведев?

И закончил Медведев свою «безжалостную злость» таким впечатляющим «десертом»: «Впрочем, ничтожество – во всем ничтожество».

Молодец, отличный автопортрет. На выставку.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»