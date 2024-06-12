Bloomberg: ЕС готов нанести удар по судоходному гиганту Кремля 1 12.06.2024, 8:36

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И 13 кораблям РФ.

ЕС предлагает ввести санкции против российского нефтетранспортного гиганта ПАО «Совкомфлот». Таким образом Евросоюз хочет ограничить возможности Кремля пополнять свой бюджет для финансирования войны против Украины.

Компания «Совкомфлот» является одной из крупнейших судоходных компаний в РФ, которая занимается транспортировкой нефтепродуктов, информирует агентство Bloomberg.

Известно, что эта компания занимается услугами по добыче нефти на шельфе, а также транспортировке СПГ морским путем.

Страны G7 уже ввели для нефти из РФ ценовой потолок, однако Кремлю удалось приспособиться к этому. Санкции РФ обходит благодаря своему «теневому флоту», который активно перевозит нефть в страны Азии.

Еще в начале 2024 года США ввели санкции против «Совкомфлота» и 14 танкеров, которые замешаны в транспортировке нефтепродуктов из РФ.

Эксперты также напоминают, что все члены ЕС должны единогласно поддержать новый пакет санкций. Еще в ЕС хотят ввести санкции против 13 кораблей, которые замешаны в деле о транспортировке в РФ товаров, предназначенных для оборонно-промышленного комплекса Кремля.