Опытный механик назвал простой инструмент, который выручит водителей в большинстве ситуаций 4 12.06.2024, 8:52

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Устройства можно подключить практически к любому авто.

Ведущий механик со стажем более 50 лет Скотти Килмер призвал автомобилистов устанавливать видеорегистраторы внутри своих автомобилей, чтобы защитить их от нарушений правил дорожного движения.

Скотти предупредил, что установка простого устройства может помешать водителям оказаться виновными в инцидентах или оказаться в тюрьме, пишет Daily Express.

Устройства можно приобрести в большинстве специализированных автомобильных магазинов, и их можно подключить практически к любому транспортному средству на дорогах.

Выступая на своем канале на YouTube, Скотти сказал: «Сегодня я собираюсь показать вам, как эта маленькая коробочка может уберечь вас от множества неприятностей, возможно, даже уберечь вас от тюрьмы.Потому что внутри есть видеорегистратор, и он очень удобен. Вам не нужно быть гением, чтобы их установить, вы просто подключаете прикуриватель, затем снимаете пленку и приклеиваете ее на приборную панель».

Он отметил, что ему нравится именно эта модель, потому что она снимает вперед и назад.

«Если кто-то ударит тебя спереди, ты это увидишь, и если кто-то ударит тебя сзади, ты тоже это увидишь. Буквально на днях моя клиентка попала в аварию, даже полиция пыталась обвинить в этом ее. Она показала им отснятый материал, и они поняли, что виноват другой человек. Теперь, если вы один из тех людей, которые водят машину как маньяк и, возможно, становятся причиной аварий, не такая уж умная идея иметь доказательства», - добавил Килмер.

Зрители YouTube быстро перешли в раздел комментариев, чтобы похвалить Скотти за совет, при этом многие предупреждали, что ранее они уже получали выгоду от использования этой технологии.