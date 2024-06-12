ISW: Лукашенко приблизил себя к скамье подсудимых в Гааге 2 12.06.2024, 9:11

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Кейс преступлений диктатора пополнился новыми фактами.

Белорусские чиновники, включая узурпатора Александра Лукашенко, продолжают признавать причастность к незаконной депортации украинских детей в Беларусь и их «перевоспитанию» по белорусским программам.

Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что 10 июня председатель российско-белорусской гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ встретился в Минске с группой из 32 украинских детей из оккупированного Мелитополя.

На встрече он заявил, что организация «Союз» сотрудничала с оккупационной администрацией Запорожской области для организации поездки и подчеркнула «патриотическое воспитание» детей во время их визита в Беларусь. Как сообщается, такое «патриотическое воспитание» включает в себя обучение детей военной истории России и Беларуси в рамках кремлевской трактовки Второй мировой войны.

Несмотря на эту информацию, аналитики ISW уже давно пришли к выводу, что Лукашенко причастен к российским преступлениям.

«ISW уже давно считает, что белорусские чиновники, включая Александра Лукашенко, непосредственно вовлечены в российскую кампанию по депортации украинских детей», – резюмировали эксперты.