Путин «кинул» Навку 3 12.06.2024, 9:21

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Провал жены Пескова вызвал бурную реакцию в РФ.

Чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка не получила грант на проведение ледовых шоу, сообщается на сайте Президентского фонда культурных инициатив РФ.

49-летняя уроженка Днепропетровска (ныне Днепр) запрашивала у главаря Кремля 58 598 600 рублей ($657 тыс.) на серию показов тематических ледовых шоу в городах России в 2024 и 2025 годах. В заявке указано, что общая сумма расходов на реализацию проекта составит 725 600 000 рублей ($8,1 млн).

Получили одобрение заявки Евгения Плющенко и Ильи Авербуха. На проведение ледового шоу Плющенко «Щелкунчик» зимой-2024/25 будет выделено 32 250 000 рублей ($362 тыс.) , общая сумма расходов на реализацию проекта составит 181 000 000 рублей ($2 млн).

Авербух получит грант в размере 36 100 904 рублей ($404тыс.) на проведение ледового спектакля «Вместе и навсегда» летом и осенью 2024 года. Общая сумма расходов на реализацию проекта – 134 158 990 рублей ($1,5 млн).

Такой «кидок» супруги руководителя пресс-службы Путина вызвал бурную реакцию у российских болельщиков.

«Как же это все отвратительно», «Так, стоп. Т.е. они и деньги за билеты на шоу нехилые стерегут, так еще и гранды на 50м берут?», «Матерь божья... Пир во время чумы...», «Сюрреализм, вот это деньжища с бюджета на весь этот бред», «Даже усы не помогли!» – пишут россияне.