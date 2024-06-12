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«Храни всех Господь»: гомельчане поделились кадрами урагана

  • 12.06.2024, 9:37
  • 1,570
«Храни всех Господь»: гомельчане поделились кадрами урагана

Стихия валила деревья и затапливала улицы.

Во вторник после обеда, 11 июня, юг Беларуси знатно подтопило: улицы Гомеля превратились в реки, затрудняя тем самым движение транспорта и пешеходов. Кое-где падали деревья, а коммунальные службы не успевали справляться с действиями стихии. Городские автобусы превратились в плавучие корабли — все это запечатлели на видео горожане, передает telegraf.news.

«Храни всех Господь. Ангела-хранителя всем на дорогах!» — написала в соцсетях одна из женщин. Другая добавила:

«Когда я говорила, что хочу на море, я не это имела в виду…»

@nektovip #Ураган#ЧечерскГомель#10 ♬ оригинальный звук - Viktor🇧🇾BLR

@max_trans.by #автобус #гомель #общественныйтранспорт #маз107 #потоп #дождик ♬ оригинальный звук - 🌱запах мяты 🌱

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