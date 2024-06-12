«Храни всех Господь»: гомельчане поделились кадрами урагана
- 12.06.2024, 9:37
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Стихия валила деревья и затапливала улицы.
Во вторник после обеда, 11 июня, юг Беларуси знатно подтопило: улицы Гомеля превратились в реки, затрудняя тем самым движение транспорта и пешеходов. Кое-где падали деревья, а коммунальные службы не успевали справляться с действиями стихии. Городские автобусы превратились в плавучие корабли — все это запечатлели на видео горожане, передает telegraf.news.
«Храни всех Господь. Ангела-хранителя всем на дорогах!» — написала в соцсетях одна из женщин. Другая добавила:
«Когда я говорила, что хочу на море, я не это имела в виду…»
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