«Храни всех Господь»: гомельчане поделились кадрами урагана 12.06.2024, 9:37

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Стихия валила деревья и затапливала улицы.

Во вторник после обеда, 11 июня, юг Беларуси знатно подтопило: улицы Гомеля превратились в реки, затрудняя тем самым движение транспорта и пешеходов. Кое-где падали деревья, а коммунальные службы не успевали справляться с действиями стихии. Городские автобусы превратились в плавучие корабли — все это запечатлели на видео горожане, передает telegraf.news.

«Храни всех Господь. Ангела-хранителя всем на дорогах!» — написала в соцсетях одна из женщин. Другая добавила:

«Когда я говорила, что хочу на море, я не это имела в виду…»