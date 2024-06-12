«Даже не думай про это, Владимир»3
- 12.06.2024, 9:53
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Майк Пенс предупредил Путина.
Экс-вице-президент США Майк Пенс призвал Путина не играть с огнем и не идти на провокации у берегов Кубы, куда тот отправил четыре своих военных корабля.
Об этом он написал сегодня, 12 июня, на своей странице в соцсети.
Пенс предупредил, что Вашингтон не дремлет и вывел из Флориды свою флотилию. Речь идет о трех эсминцах: двух американских и одном канадском («Тракстан», «Дональд Кук» и «Виль не Квебек»).
Также в небе будут кружить два самолета: противолодочный Poseidon P-8 ВМС США и патрульный СР-140 Aurora ВВС Канады.
Еще на прошлой неделе Куба заявила, что в порту Гаваны с 12 по 17 июня будет находиться четыре военных корабля РФ, которые могут нести на себе ядерное оружие.
Речь идет о фрегате «Адмирал Горшков», подлодке «Казань», танкере «Академик Пашин» и буксире «Николай Чикер».
Корабли должны принять участие в военных учениях, которые в последний раз проводились еще в 2019 году. В Белом доме заявили, что у них нет данных о том, есть ли на этих кораблях ядерное оружие. Однако не исключено, что на подлодке есть ядерная установка. Куба находится в 150 км от Флориды.