В Витебске инспекторы ГАИ проехали «верхом» на авто 1 12.06.2024, 9:56

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Люди удивились.

В TikTok опубликовали видео, на котором показали, как в Витебске инспекторы Госавтоинспекции едут, буквально стоя на дверях авто. Некоторые комментаторы гадали, что это было, другие же возмущались, что сотрудникам ГАИ не выпишут за такие маневры штрафы, пишет telegraf.news.

На ролике видно, как по городу в темное время суток медленно едут три машины ГАИ, на двух из них стоят на дверцах авто девушки-инспекторы.

«Объясните мне зачем» — попросил один из комментаторов.

Ему ответили, что это было показательное выступление в Витебске: «Грубо говоря, развлечение от милиции для жителей».

«А когда мы им показываем выступления, они не в восторге», — отметил юзер TikTok.

«Им штраф кто-нибудь выпишет?» — спросила другая.

Кто-то же спорил, могут или нет сотрудники ГАИ при проведении таких мероприятий изменять правила дорожного движения. Отметим, что в законе «О дорожном движении» есть статья 19, которая предусматривает изменение организации дорожного движения в случае проведения массовых мероприятий.

«Я просто ровно и неподвижно долго стоять не могу, а они еще и в движущейся машине… Молодцы!» — написала еще одна комментаторша.

«Отличный пример для подражания. ГАИ запустила новый тренд?» — пошутил другой пользователь.