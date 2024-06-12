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Что происходит на границе Беларуси и ЕС

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  • 12.06.2024, 10:11
  • 3,106
Что происходит на границе Беларуси и ЕС
иллюстративное фото

Информация от Госпогранкомитета.

На польско-белорусской границе в пункте пропуска «Брест» наблюдается значительное скопление транспортных средств: по данным Госпогранкомитета, утром в среду выезда из Беларуси ожидают 28 автобусов и 300 легковых автомобилей.

На литовской границе в пункте пропуска «Бенякони» очереди из автобусов нет, однако здесь зафиксировано 660 грузовиков и 90 легковых автомобилей.

В «Каменном Логе» также нет автобусов, но зато 570 грузовиков и 130 легковушек ожидают своей очереди на пересечение границы.

На белорусско-латвийской границе в «Григоровщине», в отличие от других пунктов, легковые автомобили отсутствуют в очереди, как и автобусы, но заметно большое количество грузовиков — 690.

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