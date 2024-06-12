Что происходит на границе Беларуси и ЕС

Что происходит на границе Беларуси и ЕС1
- 12.06.2024, 10:11
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Информация от Госпогранкомитета.
На польско-белорусской границе в пункте пропуска «Брест» наблюдается значительное скопление транспортных средств: по данным Госпогранкомитета, утром в среду выезда из Беларуси ожидают 28 автобусов и 300 легковых автомобилей.
На литовской границе в пункте пропуска «Бенякони» очереди из автобусов нет, однако здесь зафиксировано 660 грузовиков и 90 легковых автомобилей.
В «Каменном Логе» также нет автобусов, но зато 570 грузовиков и 130 легковушек ожидают своей очереди на пересечение границы.
На белорусско-латвийской границе в «Григоровщине», в отличие от других пунктов, легковые автомобили отсутствуют в очереди, как и автобусы, но заметно большое количество грузовиков — 690.