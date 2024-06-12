Что случилось с рынком новых авто в Беларуси? 1 12.06.2024, 10:14

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Анализ экспертов.

В мае на белорусском рынке новых автомобилей выявлено несколько трендов: спад активности покупателей и некоторое проседание рынка. Об этом рассказали в Белорусской автомобильной ассоциации.

Согласно статистике БАА, дилерские продажи свежих авто в прошлом месяце составили 3 744 единицы, что в два раза превышает результаты аналогичного периода прошлого года. По сравнению же с апрелем уровень продаж снизился на 5,6%. Это не самый лучший показатель с точки зрения сезонности (в 2023-м, как и в 2017—2018 годах, значения мая были выше апрельских, в 2019-м и 2021-м — ниже).

В структуре рынка продолжаются изменения. В мае просели классы С и SUV B, однако выросла доля класса B. Некоторое оживление заметно и в классе лёгкой коммерческой техники.

Также в БАА отметили: сейчас весь рынок Республики Беларусь условно можно разделить на три составляющие.

Первый сегмент — это марка Geely (вместе с BELGEE), доминирующая на рынке не первый год. В 2024-м наметилось уменьшение доли продаж бренда, однако снижение ставки кредитования на седаны может изменить положение дел в июне.

Вторая составляющая — «новые» китайские бренды, которые пришли на рынок в 2022—2024 годах и продолжают появляться и занимать определённую (хоть пока и не самую значимую) долю рынка.

Третий элемент — сегмент традиционных брендов. Их доля сократилась за 2021—2023 годы, но стабилизировалась в 2024-м.