«Это вызывает большое беспокойство у Путина» Павел Баев, jamestown.org

12.06.2024, 10:18

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Что изменилось для главы Кремля?

Церемония по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня стояла отдельно от ряда предстоящих саммитов и резонансных мероприятий. Среди них встреча Большой Семерки (G7) 13−15 июня и саммит НАТО в Вашингтоне 9−11 июля. Присутствие ветеранов той важной битвы на пляжах Нормандии сделало слова о борьбе между демократией и тиранией звучными, сильными и правдивыми. Президент Украины Владимир Зеленский обнимал этих ветеранов. Его присутствие, возможно, больше, чем любые конкретные заявления, утверждало, что борьба за свободу продолжается и требует жертв от поколений, которые воспринимали ценности мира и сотрудничества как должное.

Кремль продолжает изображать свое вторжение в Украину как ответ на экзистенциальные угрозы Запада. Однако общий месседж в Нормандии наделал много дыр в этом нарративе, потому что на самом деле президент России Владимир Путин представляет реальную и непосредственную угрозу украинской государственности и европейской безопасности.

Десять лет назад Путин был почетным гостем на подобной церемонии. Он охотно признал решающую роль поддержки США сил советской армии в войне, тогда как западные лидеры высоко оценили роль СССР в разгроме нацистской Германии. Сейчас ревизионистские искажения истории Второй мировой войны являются основной идеологической основой войны России против Украины.

Некоторые российские аналитики стремятся исказить правдивую историю совместных боевых действий с западными странами, чтобы потрафить доминантному нарративу о конфронтации с враждебным по сути Западом. В Украине, наоборот, параллель между путинской Россией и гитлеровской Германией была твердо проведена и распространена на видение союзнической операции, которая должна вывести из тупика длительную войну на истощение.

Создание Нормандского формата между лидерами Франции, Германии, России и Украины произошло после встречи в июне 2014 года. Эти страны договорились о компромиссе по урегулированию военного конфликта на Донбассе, который был кодифицирован в Минских соглашениях. Они в Украине сейчас воспринимаются как провал западной политики «умиротворения» путинского милитаризма. В России же Минские соглашения осуждают как пример двуличности Запада. Российская пропаганда назвала проявление солидарности с Украиной, так ярко продемонстрированное во время празднований мужества и решимости бороться за свободу, — злонамеренным и нежизнеспособным. Лидерство США, которое остается незаменимым для поддержания единства Запада перед угрозой тоталитаризма, изображается московскими аналитиками как шаткое и вредное для интересов Европы.

Президент США Джо Байден стремится заверить союзников в твердой приверженности США коллективной безопасности. Многие европейские лидеры, кажется, усвоили урок фиаско, когда предложили уступки Путину. Потому что тот прекрасно умеет эксплуатировать тех, кто предпочитает компромисс. Президент Франции Эммануэль Макрон пытался использовать государственный визит Байдена 8 июня, чтобы подтвердить свою решимость предоставить Украине всю необходимую поддержку для победы над Россией.

Это включает направление военных инструкторов для подготовки новых бригад и поставки истребителей Mirage 2000−5. Эскадрильи истребителей F-16, которые поставляются несколькими европейскими странами, предоставят Украине значительное преимущество в воздухе, в частности, лишая российские бомбардировщики возможности сбрасывать тяжелые планирующие бомбы на безопасном расстоянии от линии фронта. Эти эскадрильи также будут иметь возможность атаковать авиабазы в глубине российской территории.

Перспектива достижения Украиной превосходства в небе вызывает большое беспокойство у российского верховного командования. Путин продемонстрировал стремление предотвратить такое изменение военного баланса путем эскалации угроз, направленных на то, чтобы отговорить европейские государства от повышения качества военной поддержки Украины. Выступая на Петербургском экономическом форуме в тот самый день, когда Байден и Макрон стояли вместе с Зеленским на пляжах Нормандии, Путин подробно рассказал о ядерной мощи и доктрине России, а затем заявил, что нет нужды думать о таких вопросах. Тем не менее, продуцирование бесполезных спекуляций продолжается, и предложения о ядерном ударе по соответствующей цели конкурируют с аргументами об экспорте ракетных технологий в зоны конфликта, которые затрагивают жизненно важные интересы США.

Эта стратегическая путинская неоднозначность попала в заголовки многих СМИ, но в основном не смогла ограничить единство Запада. Два важных события на этой неделе ознаменуют новый этап в этих коллективных усилиях: конференция по восстановлению Украины в Берлине 11 и 12 июня и саммит G7 в Апулии, Италия. Ключевым моментом решения для последнего является направление доходов от российских финансовых активов, замороженных в западных банках, на экономическую помощь Украине, что является значительным шагом к полной конфискации этих активов. Конференция же в Берлине, вероятно, попытается сместить фокус с послевоенной реабилитации на неотложную задачу постоянного восстановления энергетической инфраструктуры Украины, которая продолжает оставаться основной мишенью российских ракетных атак.

Эти меры призваны заложить прочную основу для Саммита мира в Украине, запланированного на 15 и 16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Российская дипломатия приложила огромные усилия для саботирования этого саммита, и отказ Китая принять участие является серьезным ударом по плану Украины по обеспечению самого широкого участия. Зеленский уже согласился сузить повестку дня до обсуждения вопросов глобального значения, в частности повышения продовольственной безопасности и обеспечения безопасности атомной энергетики, а не сосредоточиться на восстановлении территориальной целостности Украины. Однако теперь он должен продолжить корректировку своих амбиций.

Длительная война оказывает большое давление на все стороны. Устойчивость Украины требует от западных заинтересованных сторон удвоить свой вклад в отпор агрессии России для обеспечения справедливого и устойчивого мира в Европе. Украина также заслуживает своего места в трансатлантическом альянсе, и предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне, похоже, еще раз подтвердит эту перспективу. Однако путь к этой победе будет таким же трудным, как тот, что привел к самому длинному дню в Нормандии в июне 1944 года.

Диктаторы могут подчинить миллионы людей своей воле, но демократии имеют преимущество в том, что они объединены в борьбе за свободу. Этот посыл единства подкрепляется на каждой встрече на высоком уровне и, в частности, чествованием ветеранов, которыми вдохновляются герои-защитники Харькова и Одессы.

Павел Баев, jamestown.org