Ученые приблизились к разгадке тайны Стоунхенджа 1 12.06.2024, 10:25

2,464

Кто и как принес гигантские валуны на равнину Солсбери?

До сих пор остается загадкой, как люди эпохи неолита могла перевезти такое количество гигантских валунов из Уэльса, чтобы построить Стоунхендж, пишет DailyMail.

Новый анализ так называемого «потерянного валуна», который был взят из Стоунхенджа более 90 лет назад, предполагает, что возможно, вовсе не люди перемещали эти гигантские валуны. По мнению доктора Брайана Джона, бывшего преподаватель геологии из Даремского университета, на проанализированном валуне имеются характерные следы, которые оставляют ледники.

Такое мнение подрывает распространенную теорию о том, что камни для Стоунхенджа были добыты на юго-западе Уэльса и вручную перевезены на равнину Солсбери.

«Открытие подтверждает мою теорию о том, что камни для Стоунхенджа не были перенесены человеком», — говорит доктор Джон.

Помимо камней сарсенов, которые формируют такой узнаваемый силуэт Стоунхенджа, там размещены также около 80 голубых камней поменьше. Историки считают, что эти камни были взяты с холмов Уэльса, но то, кто и как их перенес часто становится предметом споров.

Свои аргументы доктор Джон основывает на анализе валуна из голубого камня размером с человеческий череп. Этот камень известен под названием валун Ньюэлла. Он был впервые найден в 1924 году геологом Робертом Ньюэллом и полковником Уильямом Хоули.

Сперва Хоули решил, что найденный камень – это просто мусор, и собирался его выбросить. Но Ньюэлл спас камень и положил его в картонную коробку, которая отправилась на его чердак с радом других находок.

В 1976 году Ньюэлл передал камень музею Солсбери, что произошло незадолго до смерти геолога. В 1977 году ученые снова вспомнили о камне, но быстро их интерес угас. Только в 2022 году доктор Джон нашел упоминания о камне и выяснил, хранится ли еще этот валун.

Исследователю позволили осмотреть камень и провести тщательный анализ его поверхности. Джон обнаружил на камне ряд следов, которые указывают на то, что камень был перенесен ледником, а не человеком.

«Эрратические валуны или ледниковые валуны, как правила, имеют характерные грани на поверхности. Обычно у них есть несколько разных граней, расположенных под углом друг к другу», — говорит эксперт.

Дело в том, что когда ледники движутся с ледником, они переворачиваются с одной стороны на другую. Во время этого процесс образуется несколько разных плоских граней с закругленными краями, как у валуна Ньюэлла.

Также на валуне присутствует ряд царапин и трещин, которые часто появляются в результате ледникового переноса.

По мнению доктора Джона его открытие является убедительным доказательством того, что валун Ньюэлл и другие валуны из голубого камня в Стоунхендже были принесены туда ледником.