Сравнили стоимость сезонных ягод и фруктов в Беларуси, Польше и Литве 1 12.06.2024, 10:32

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Цифры очень удивили.

Цены на сезонные ягоды и фрукты в Беларуси, Польше и Литве оказались весьма неожиданными. Спойлер: белорусским покупателям придется раскошелиться.

Сколько сегодня стоят сезонные ягоды и фрукты, сайт bgmedia.site смотрел на белорусских сайтах «Е-доставка» и «Алми», в польском магазине Biedronka, а также литовских Iki и Lidl. Для объективности журналисты специально выбирали самые дешевые ценники, сравнивая их во всех вышеперечисленных магазинах. Еще одна ремарка: цены на сайтах доставки и офлайн-магазинах могут немного отличаться.

Начнем с королевы ягод июня — клубники. На сайте «Е-доставка» килограмм ароматной ягоды стоит $9,79 (31,96 BYN). Не так и дешево. Сколько стоит клубника в ЕС? В польской Biedronka – $3,21 (12,99 злотых), а в литовском Lidl — $5,33 (4,96 евро). Оказалось, что на беларуском сайте доставки клубника стоит дороже, чем в европейских продуктовых сетях. По сравнению с Польшей — больше, чем в три раза, с Литвой — почти в два.

Голубика по-прежнему не сдает своих позиций и продолжает стоить в Беларуси, как крыло боинга. На сайте «Алми» килограмм этой ягоды стоит $19,58 или 63,92 BYN. Привезена из Перу. В сети Biedronka ее цена в два с половиной раза ниже: килограмм голубики стоит $7,83 или 31,67 злотых. Дешевле будет купить кило голубики и в Литве — $15,00 за кило (13,98 евро).

Такая же история и с малиной. В Беларуси она стоит так же, как и голубика: $19,58 или 63,92 BYN. В то время, как в соседней Польше ее цена за килограмм составляет $9,87 (39,99 злотых). В Литве чуть дороже — $12,80 за кило (11,92 евро).

Что насчет абрикосов? Тут ценовая «вилка» не такая широкая. Килограмм оранжевых фруктов на сайте «Е-доставка» стоит $3,37 (10,99 BYN), а в Польше – $2,47 или 9,99 злотых, что дешевле на 36%. По сравнению с Литвой, где цена за один кг составляет $3,10 (2,89 евро), в Беларуси дороже всего на 8,7%.

А вот черешня в Польше оказалась дороже, чем в Беларуси. В сети Biedronka килограмм спелой ягоды стоит $6,18 или 24,99 злотых, а в Беларуси – $5,82 (18,99 BYN), что дешевле на 6,1%. В Литве можно найти черешню дешевле, чем в Беларуси на 13%.

Для удобства составили сравнительную таблицу по стоимости в белорусских, польских и литовских магазинах. Цены актуальны на 11 июня 2024 года.