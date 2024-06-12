СМИ: В Крыму вспыхнули масштабные пожары после атаки Storm Shadow 2 12.06.2024, 10:45

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Новые подробности утренних взрывов.

Ночью во временно оккупированном Крыму объявили ракетную опасность. Об этом 12 июня сообщили в российском Telegram-канале «ЧП / Крым».

Авторы контента отметили, что опасность связана с возможными пусками в сторону Крыма ракет Storm Shadow.

В паблике «Крымский ветер» отметили, что в 02:47 прозвучали первые взрывы в Севастополе, а в 02:50 — в Евпатории, Саках и Яны Капу.

«В остальных районах полуострова просто слышали все это. Атака по всему Крыму закончилась за 8-10 минут», — говорится в публикации.

В 4:00 прогремели один-два взрыва в Армянске.

Журналисты со ссылкой на источник передали, что в районе Севастополя «что-то произошло» с вражеским ЗРК С-400. Впоследствии они уточнили, что информация о возможном поражении или повреждении комплекса требует подтверждения.

Местные заметили сильное задымление на горе в районе села Верхнесадовое под Севастополем. В сети предположили, что туда «прилетело ночью» или произошел обычный лесной пожар.

Также в селе Осипенко пожаловались на химический запах, будто пластик горит, из-за которого «дышать нечем». Запах дыма почувствовали и в поселке Кача неподалеку.