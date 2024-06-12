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«Это самая мерзкая профессия в Беларуси»

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  • 12.06.2024, 10:49
  • 7,708
«Это самая мерзкая профессия в Беларуси»

Белорус ответил на новую затею Карпенкова.

Лукашистское МВД объявило о создании школ юного журналиста на базе «военно-патриотических» клубов внутренних войск.

«Курировать это мероприятие будет Азаренок. Продукт педагогических усилий карпенковских опричников-садистов и самого отвратительного лукашенковского пропагандиста должен получится ужасным.

В Беларуси не будет более мерзкой профессии, чем пропагандист от карпенковцев», — пишет читатель сайта Charter97.org.

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