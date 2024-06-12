«Это самая мерзкая профессия в Беларуси»5
- 12.06.2024, 10:49
- 7,708
Белорус ответил на новую затею Карпенкова.
Лукашистское МВД объявило о создании школ юного журналиста на базе «военно-патриотических» клубов внутренних войск.
«Курировать это мероприятие будет Азаренок. Продукт педагогических усилий карпенковских опричников-садистов и самого отвратительного лукашенковского пропагандиста должен получится ужасным.
В Беларуси не будет более мерзкой профессии, чем пропагандист от карпенковцев», — пишет читатель сайта Charter97.org.