HIMARS превратил в горящие обломки новейший российский «Панцирь-С1» 3 12.06.2024, 10:51

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Уничтоженный комплекс раньше прикрывал Москву.

Новейший российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» уничтожен 10 июня на Луганщине ударом ракеты GMLRS HIMARS.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой заснят пораженный комплекс опубликована в соцсетях.

«Иронично, но «Панцирь» является главным средством противоракетной обороны ВС РФ и прикрывает особо важные объекты именно от HIMARS. Но даже самого себя ЗРПК прикрыть не смог. Уничтоженный «Панцирь» входил в состав 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, которая прикрывает Москву. Но все силы даже из Москвы враг вынужден бросать на фронт», - отмечается в комментарии к видео.