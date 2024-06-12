закрыть
12 июня 2024, среда, 11:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

HIMARS превратил в горящие обломки новейший российский «Панцирь-С1»

3
  • 12.06.2024, 10:51
  • 3,204
HIMARS превратил в горящие обломки новейший российский «Панцирь-С1»

Уничтоженный комплекс раньше прикрывал Москву.

Новейший российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» уничтожен 10 июня на Луганщине ударом ракеты GMLRS HIMARS.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой заснят пораженный комплекс опубликована в соцсетях.

«Иронично, но «Панцирь» является главным средством противоракетной обороны ВС РФ и прикрывает особо важные объекты именно от HIMARS. Но даже самого себя ЗРПК прикрыть не смог. Уничтоженный «Панцирь» входил в состав 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, которая прикрывает Москву. Но все силы даже из Москвы враг вынужден бросать на фронт», - отмечается в комментарии к видео.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко
Симулякры
Симулякры Ирина Халип
Белорусы отказали в легитимности самозванцам
Белорусы отказали в легитимности самозванцам Наталья Радина
Запад предостерег Лукашенко
Запад предостерег Лукашенко Виктория Зубкова