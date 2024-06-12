Польские пограничники перекрыли движение в пункте пропуска «Тересполь» 12.06.2024, 11:02

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Из-за белоруса.

Белоруса Дмитрия Смактуновича 11 июня выдворили из Польши за нарушение правил пребывания в Евросоюзе: его ВНЖ в Литве аннулировали.

Сейчас мужчина находится в нейтральной зоне и боится оказаться в Беларуси из-за своей гражданской позиции. С белорусской стороны границы его уже ждут силовики, а польские пограничники перекрыли въезд, чтобы он не мог попасть назад в Польшу.

Как стало известно изданию MOST, Дмитрия Смактуновича задерживали в Польше. Поводом для задержания могло стать то, что мужчина перевозил мигрантов, которые нелегально въезжают в Польшу с белорусской стороны. Его жена говорит, что задержание было в апреле 2023 года, тогда он сотрудничал со следствием, благодаря его действиям удалось выйти на других участников канала перевозки.

Судимость погашена. А сейчас причиной депортации стало именно аннулирование ВНЖ в Литве.

Между тем польская сторона перекрыла мост, чтобы мужчина не пытался прорваться в Польшу. Так он оказался запертым в нейтральной полосе.

Погранкомитет Беларуси подтвердил, что польская сторона перекрыла движение транспортных средств в обоих направлениях из-за инцидента с белорусом.