Аргентина может передать Украине самолеты 12.06.2024, 11:10

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Фото: Défense/Marine Nationale/C.Cavallo

Идут переговоры с Францией.

Аргентина активно обсуждает с Францией передачу Украине самолетов-штуромовиков Super Etendard. Сейчас они находятся в нерабочем состоянии из-за эмбарго, введенного Великобританией.

Об этом сообщает издание Infobae.

Как пишет издание, речь идет об отправке пяти боевых самолетов Super Etendard, которые выведены из эксплуатации из-за эмбарго, которое Великобритания применяет против Аргентины в результате Фолклендской войны.

«Участие Франции является ключевым для преодоления этого геополитического препятствия, и канцлер Диана Мондино и министр обороны Луис Петри работали неделями над продвижением этого секретного шага, который также предусматривает участие Соединенных Штатов и НАТО», - пишет издание.

Пять истребителей хранятся на военно-воздушной базе Эспора в Пуэрто-Бельграно, поскольку необходимы патроны, позволяющие катапультировать сиденья пилота в случае чрезвычайной ситуации.

Аргентина не имеет доступа к этим картриджам из-за эмбарго, наложенного Британией, и с тех пор, как самолеты прибыли в Аргентину, «их никогда нельзя было использовать». Предполагается, что Франция отремонтирует их и передаст Украине.