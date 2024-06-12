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Ученые нашли новый вид пираний-вегетарианцев

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  • 12.06.2024, 11:14
Ученые нашли новый вид пираний-вегетарианцев
иллюстративное фото

Его назвали в честь героя из «Властелина колец».

Биологи из Британского музея естественной истории открыли новый вид пираний, обитающий в бассейне бразильской реки Амазонки. Разновидность назвали Myloplus sauron в честь Саурона — главного злодея знаменитой фэнтези-саги «Властелин колец» авторства профессора Джона Р. Р. Толкина. Исследование опубликовано в научном журнале Neotropical Ichthyology (NTI).

Мрачное имя существа связано с характерными оранжевыми и черными отметинами на теле рыб — они напоминают огненное око темного повелителя, неоднократно пытавшегося завоевать Средиземье с помощью черной магии и полчищ злобных существ.

В отличие от литературного злодея и других видов пираний, Myloplus sauron совершенно не кровожадны и предпочитают растительную пищу, о чем свидетельствует характерная форма их зубов.

Myloplus sauron встречается только в реке Шингу, бразильского притока Амазонки, где обитает более 600  видов рыб, в том числе более 70, не встречающихся больше нигде в мире.

Считается, что около 42% рыб, обитающих в Амазонке, остаются неизвестными науке.

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