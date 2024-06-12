«Украина нанесла удар на упреждение» 12.06.2024, 11:17

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Эксперт раскрыл нюансы уничтожения новейшего российского Су-57.

Аэродром «Ахтубинск», ключевой объект для России, оказался недостаточно защищен от украинских беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Это подтверждается уничтожением Су-57. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил заместитель директора украинской компании по производству РЭБ, эксперт по вопросам авиации Анатолий Храпчинский, подчеркнув, что Киев совершил удар на упреждение.

«Удар по Су-57 был осуществлен на аэродроме «Ахтубинск». Это довольно большая авиационная база в России, которая занимается модернизацией и проверкой нового вооружения. То есть — объект высокой важности, который был недостаточно защищен средствами противовоздушной обороны, чтобы справиться с украинским БпЛА», — сказал он.

Эксперт отметил, что Россия планировала активное применение таких самолетов из-за невозможности активного использования стратегической авиации в последнее время.

«Россия предполагала заменить возможности стратегической авиации за счет таких самолетов, как Су-57, чтобы использовать ракеты Х-69 с увеличенной дальностью действия. Поэтому, можем говорить, что был стратегический удар на упреждение. То есть по самолету, который Россия рассчитывала в дальнейшем эксплуатировать в боевых действиях», — подчеркнул Храпчинский.

По его мнению, это также было дополнительным ударом по имиджу военно-промышленного комплекса (ВПК) России.

«Этот самолет сложно назвать самолетом пятого поколения ввиду тех ограничений, с которыми столкнулись российские инженеры, когда его создавали. Вопрос и к авионике, и к двигателям, которые они не смогли создать менее видимыми для радиолокационных систем… Ну, и в очередной раз — имиджевый удар по российскому ВПК, потому что не только современные С-400 погибают, не только сверхсовременные гиперзвуковые ракеты перехватывают, но и, как видим, уже пошли в расход и самолеты», — резюмировал Анатолий Храпчинский.

Су-57 — самый современный истребитель России, который способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.