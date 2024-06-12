Путин упразднил должность своего представителя по Украине
- 12.06.2024, 11:27
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Последним был Сурков.
Глава РФ Владимир Путин подписал указ о структуре администрации президента РФ. Из штата администрации исключена должность специального представителя по Украине.
«Слова «специальный представитель президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Украиной» исключить», — говорится в тексте указа.
Эту должность в разное время занимали Виктор Черномырдин, Михаил Зурабов, Дмитрий Ливанов и Владислав Сурков.