Движение в пункте пропуска «Тересполь» восстановлено 12.06.2024, 11:35

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Белорус, который находился на нейтральной полосе, вернулся в нашу страну.

В пункте пропуска «Тересполь» восстановлено движение. Белорус Дмитрий Смактунович, который находился на нейтральной полосе, вернулся в нашу страну, сообщил MOST.

Напомним, белоруса Дмитрия Смактуновича 11 июня выдворили из Польши за нарушение правил пребывания в Евросоюзе: его ВНЖ в Литве аннулировали.

СМИ пишут, что ранее белорус задерживался в Польше за перевозку мигрантов. Его жена говорит, что задержание было в апреле 2023 года, тогда он сотрудничал со следствием, благодаря его действиям удалось выйти на других участников канала перевозки.

Польские пограничники перекрывали мост, чтобы белорус не мог попасть в Польшу.