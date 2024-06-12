Движение в пункте пропуска «Тересполь» восстановлено
- 12.06.2024, 11:35
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Белорус, который находился на нейтральной полосе, вернулся в нашу страну.
В пункте пропуска «Тересполь» восстановлено движение. Белорус Дмитрий Смактунович, который находился на нейтральной полосе, вернулся в нашу страну, сообщил MOST.
Напомним, белоруса Дмитрия Смактуновича 11 июня выдворили из Польши за нарушение правил пребывания в Евросоюзе: его ВНЖ в Литве аннулировали.
СМИ пишут, что ранее белорус задерживался в Польше за перевозку мигрантов. Его жена говорит, что задержание было в апреле 2023 года, тогда он сотрудничал со следствием, благодаря его действиям удалось выйти на других участников канала перевозки.
Польские пограничники перекрывали мост, чтобы белорус не мог попасть в Польшу.