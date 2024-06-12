«Эти люди — честь и совесть белорусского народа» 12.06.2024, 11:45

Белорус призвал не забывать о рельсовых партизанах.

В декабре 2020-го Дениса Дикуна приговорили к 23 годам усиленной колонии. 34-летнего мужа его сестры Дмитрия Равича к 22 годам, 52-летнего тестя Дениса Олега Молчанова к 21 году. Их обвинили в том, что 28 февраля они сожгли релейный шкаф на станции Жердь и задержали продвижение российских войск в Украину.

«Денис держал небольшой магазин. Дома осталась жена и две маленькие дочери. При задержании его сильно избили, в заключении часто помещают в штрафной изолятор. В марте 24-го добавили два года. Якобы за неповиновение администрации. 18 июня в Могилеве будут рассматривать его апелляцию.

Светлогорские партизаны – честь и совесть беларуского народа. Они не смогли бездействовать, когда рашисты напали на братскую Украину. Их подвиг будет жить вечно», — призывает не забывать белорусских героев читатель сайта Charter97.org.