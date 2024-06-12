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Опять виноваты белорусы?

  • 12.06.2024, 11:56
Опять виноваты белорусы?

Циничное заявление лукашистов об оттоке медиков.

Лукашенковская пропаганда назвала причину оттока медиков.

На телеканале ОНТ заявили, что она заключается в том, что врачи «постоянно вынуждены перед кем-то оправдываться» и «без малого каждый день» объяснять пациентам, «как они лечат и правильно ли они это делают».

Отток врачей из Беларуси якобы не связан ни с политикой, ни с зарплатами («сейчас врачи на доходы не жалуются»), а с неблагодарными пациентами. Такой вывод пропагандист сделал после разговоров с «очень многими» анонимными источниками «от главврача до медсестер».

— По-моему, гениальное объяснение, — отреагировал канал «Вечерний дофамин». — Беларусы вообще во всем виноваты. Если их убрать — Лукашенко заживет по-человечески! Но есть и плюс: даже пропагандисты не могут сделать вид, что проблемы с дефицитом кадров не существует.

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