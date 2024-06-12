Опять виноваты белорусы?
- 12.06.2024, 11:56
Циничное заявление лукашистов об оттоке медиков.
Лукашенковская пропаганда назвала причину оттока медиков.
На телеканале ОНТ заявили, что она заключается в том, что врачи «постоянно вынуждены перед кем-то оправдываться» и «без малого каждый день» объяснять пациентам, «как они лечат и правильно ли они это делают».
Отток врачей из Беларуси якобы не связан ни с политикой, ни с зарплатами («сейчас врачи на доходы не жалуются»), а с неблагодарными пациентами. Такой вывод пропагандист сделал после разговоров с «очень многими» анонимными источниками «от главврача до медсестер».
— По-моему, гениальное объяснение, — отреагировал канал «Вечерний дофамин». — Беларусы вообще во всем виноваты. Если их убрать — Лукашенко заживет по-человечески! Но есть и плюс: даже пропагандисты не могут сделать вид, что проблемы с дефицитом кадров не существует.