Россияне оставили белорусов без отдыха в санаториях 12.06.2024, 11:59

Цены на оздоровление улетели в космос, а путевок нет до сентября.

Турпоток из России в Беларусь летом 2024-го вырос на 40–70% по сравнению с 2023 годом. Такие данные Российский союз туриндустрии получил при анализе объема продаж путевок в белорусские санатории и экскурсионных туров.

Вместе с увеличением спроса выросли и цены – на 15–20%. Это почти выровняло стоимость санаториев в Беларуси со здравницами России, пишет tochka.by.

В среднем сутки в белорусских санаториях стоят около Br155 (₽4200), а в российских – более Br184 (₽5000), привел информацию директор одной из туристических компаний.

Но, несмотря на повышение цен, санатории практически полностью забронированы на лето, свободные места есть уже только на сентябрь-октябрь.

Среди популярных здравниц у россиян оказались «Приднепровский» – в Гомельской области, а также «Белорусочка», «Пралеска», «Сосновый Бор» и «Юность» – в Минской области.