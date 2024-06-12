США передают Украине вторую батарею системы Patriot 5 12.06.2024, 11:59

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Решение одобрил президент Джо Байден.

Президент США Джо Байден одобрил передачу Украине еще одной батареи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, рассказали The New York Times высокопоставленные представители Белого дома и военные.

По их словам, решение было принято на прошлой неделе после ряда встреч на высшем уровне и дебатов о том, как удовлетворить насущные потребности Украины в усилении противовоздушной обороны, не ставя при этом под угрозу обороноспособность США.

Один из источников NYT уточнил, что это будет вторая система Patriot, которую Вашингтон передаст Киеву. На данный момент батарея находится в Польше, где она до сих пор защищала ротационные силы американских войск. Комплекс может быть развернут на передовой линии Украины в ближайшие несколько дней, уточнил собеседник издания.

Как напоминает NYT, Patriot — одна из самых дефицитных систем в арсенале США. Пентагон не раскрывает количество подобных комплексов на вооружении армии, но, по данным источника издания, по всему миру в настоящее время развернуто лишь 14 Patriot. Спрос на них и другие системы ПВО со стороны Пентагона был особенно высок в течение последнего года, в том числе после нападения ХАМАС на Израиль.

Батарея Patriot состоит из силовой установки, радаров, системы управления ракетой, пусковых установок, которых может быть от четырех до восьми, антенно-мачтового сооружения и ракет-перехватчиков. Стоимость одной батареи составляет около $1,1 млрд, одной ракеты — порядка $4 тыс.

США передали первую системы Patriot Украине в декабре 2022 года. Также несколько комплексов передала Германия.