Главком ВСУ Сырский: Россияне наступают по всему фронту 13 12.06.2024, 12:11

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Александр Сырский

Основные удары — на двух направлениях.

Российская армия продолжает ведение активных наступательных действий различной интенсивности по всей линии фронта в Украине, основные усилия сосредотачивая на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

На Покровском и Кураховском направлениях Россия сосредоточила наибольшее количество своих штурмовых подразделений из состава восьми ударных бригад. Однако, по словам Сырского, воины ВСУ «мужественно сдерживают движение врага вперед».

Он отметил, что бои продолжаются в районах Часового Яра, Клещеевки, Калиновки. Оккупанты пытаются захватить эти населенные пункты для расширения географии своего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.

«Безуспешно враг штурмует Белогоровку, которая стала красноречивым примером стойкости украинского войска на Луганщине. Противник рвется к Северску с двух направлений, но каждый раз откатывается назад, оставляя трупы своих солдат», — рассказал главком.

В то же время на Харьковском направлении россияне ведут безрезультатные действия, пытаясь продвинуться вперед в глубину боевых порядков Сил обороны Украины и создать так называемый «пояс безопасности».

Сырский отметил, что в Волчанске на Харьковщине противник увяз, несмотря на привлеченные силы и средства, которые он постоянно пополняет за счет подразделений с других направлений.

На Запорожском направлении страна-агрессор осуществляет наступление в районах Старомайорское и Роботино, однако безуспешно. При этом в районе Крынок ситуация без существенных изменений в состоянии и положении сторон.

Главнокомандующий подчеркнул, что задачами ВСУ сейчас является удержание занимаемых рубежей и позиций, не допущение прорыва обороны, максимальное уничтожение живой силы и техники врага. Он отметил, что Силам обороны надо достичь преимущества, уменьшить потери, изменить оборонительную и наступательную психологию.

«Для этого мы сосредотачиваем усилия на повышении качества проведения занятий с подразделениями, которые проходят боевое слаживание, в ходе которых отрабатываются вопросы борьбы с дронами противника и защита от них, передвижения на поле боя, пользование средствами РЭБ, эвакуация раненых и многие другие вопросы, которые актуальны в условиях современного боя», — добавил Сырский.