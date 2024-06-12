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На трассе М5 произошла страшная авария

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  • 12.06.2024, 12:29
  • 15,102
На трассе М5 произошла страшная авария

Дорога перекрыта.

Читатель onliner.by сообщил, что на трассе М5 возле Марьиной Горки произошла страшная авария. Грузовик влетел в опору моста.

«Сьезд на Минск, серьезное ДТП, — написал один из участников чата «Дороги Пуховщины». — Проезда нет. Сказали, что дорога будет перекрыта до обеда».

«Авария произошла, предположительно, в 9:10, — сообщил читатель. — Пострадавшего не видел. Возможно, он уже накрыт пледом».

На месте — несколько машин МЧС. Вместе со спасателями работают и медики.

«Кошмар, — прокомментировала увиденное очевидица. — Водителя нет».

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