На трассе М5 произошла страшная авария 5 12.06.2024, 12:29

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Дорога перекрыта.

Читатель onliner.by сообщил, что на трассе М5 возле Марьиной Горки произошла страшная авария. Грузовик влетел в опору моста.

«Сьезд на Минск, серьезное ДТП, — написал один из участников чата «Дороги Пуховщины». — Проезда нет. Сказали, что дорога будет перекрыта до обеда».

«Авария произошла, предположительно, в 9:10, — сообщил читатель. — Пострадавшего не видел. Возможно, он уже накрыт пледом».

На месте — несколько машин МЧС. Вместе со спасателями работают и медики.

«Кошмар, — прокомментировала увиденное очевидица. — Водителя нет».