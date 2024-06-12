На трассе М5 произошла страшная авария

На трассе М5 произошла страшная авария5
- 12.06.2024, 12:29
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Дорога перекрыта.
Читатель onliner.by сообщил, что на трассе М5 возле Марьиной Горки произошла страшная авария. Грузовик влетел в опору моста.
«Сьезд на Минск, серьезное ДТП, — написал один из участников чата «Дороги Пуховщины». — Проезда нет. Сказали, что дорога будет перекрыта до обеда».
«Авария произошла, предположительно, в 9:10, — сообщил читатель. — Пострадавшего не видел. Возможно, он уже накрыт пледом».
На месте — несколько машин МЧС. Вместе со спасателями работают и медики.
«Кошмар, — прокомментировала увиденное очевидица. — Водителя нет».