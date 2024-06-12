«Похоже, что скоро мы будем ездить на лошадях, если налог на них не введут» 12.06.2024, 12:42

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Новые правила ввоза автомобилей взбудоражили белорусов.

Весной этого года сначала Польша, а затем Латвия перестали выпускать в Беларусь машины, которые нельзя экспортировать в Россию. С 4 июня Литва усилила контроль за вывозом авто моложе 5 лет, независимо от объема и цены. Привозить в Беларусь автомобили из Европы стало гораздо сложнее.

По мнению перегонщиков, если и дальше будет совершенно невозможно ввозить автомобили моложе пяти лет, то цены начнут расти очень быстро.

Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:

«Теперь, чтобы купить нормальную машину, придется продать почку».

«Ничего удивительного. Авто, которое в РБ стоит 10.000$, в Германии продают за 3000-4000, и в гораздо лучшем состоянии. А все из-за растаможки. Вот такая забота о народе...»

«Как возили, так и будут возить. Европе этот хлам не нужен, а у нас переплатят и будут с задертым носом ездить».

«Самые низкие зарплаты и самые высокие цены... Беларусь».

«Это полный абсурд! Мы застряли в 90-х с их старыми машинами, а весь мир ездит на новых. Неужели нельзя было придумать что-то лучше?»

«В ЮАР средняя зарплата 1400$. Еще есть несколько стран Африки с меньшими зарплатами, но если откинуть племена, то там средняя будет еще выше. А в Беларуси средняя зарплата 697р. в месяц, и это грязными».

«Нечему удивляться, у нас только зарплата стабильная — на одном месте».

«С учетом девальвации — и зарплата нестабильная, по факту она уменьшается».

«А когда в Беларуси что-то дешевело?»

«Ничего, будем ездить дальше на гнилых, где-то подварил, где-то подлатал. Электроды никто не отменял».

«Могли бы ездить на свежих авто, но ездят на ржавых корчах, которым по 20 и более лет и которые уже пора утилизировать».

«Как люди с ЗП 600-1000 рублей могут себе позволить свежие авто?»

«Пересядем на велосипеды. Самый выгодный вид транспорта».

«Меня больше бы удивило, если бы что-то подешевело. Но зарплата — стабильно...»

«Каждый год новые правила, новые ограничения. Как жить-то? Как планировать что-то на будущее?»

«Похоже, что скоро мы будем ездить на лошадях. И то, если налог на лошадей не введут!»

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