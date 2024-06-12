Взрывы в центре Донецка: разгромлено управление российской ФСБ
- 12.06.2024, 12:47
- 3,796
Стали известны подробности атаки.
В центре (Донецка прогремели взрывы). Местные пожаловались на «прилеты». Деталями поделились в Telegram-канале «Типичный Донецк».
Жители Донецка поделились, что в городе была слышна сирена. В пророссийском паблике «ЧП Донецк Z» сообщили о работе ПВО и обвинили в обстреле ВСУ.
Взрывы в Донецке: что говорят оккупанты
Представитель оккупационных властей Донецка Алексей Кулемзин подтвердил, что центр Донецка оказался под обстрелом.
«Слышны сирены! Подробности уточняются! Будьте очень осторожны», — добавил он.
Взрывы в Донецке: что известно о последствиях
Автор блога «Донеччанин» со ссылкой на местных передал, что в Донецке было «несколько прилетов» по территории управления вражеской ФСБ. Российская спецслужба захватила здание по адресу улица Щорса, 62. Ранее там работало донецкое управление Службы безопасности Украины.