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Взрывы в центре Донецка: разгромлено управление российской ФСБ

  • 12.06.2024, 12:47
  • 3,796
Взрывы в центре Донецка: разгромлено управление российской ФСБ

Стали известны подробности атаки.

В центре (Донецка прогремели взрывы). Местные пожаловались на «прилеты». Деталями поделились в Telegram-канале «Типичный Донецк».

Жители Донецка поделились, что в городе была слышна сирена. В пророссийском паблике «ЧП Донецк Z» сообщили о работе ПВО и обвинили в обстреле ВСУ.

Взрывы в Донецке: что говорят оккупанты

Представитель оккупационных властей Донецка Алексей Кулемзин подтвердил, что центр Донецка оказался под обстрелом.

«Слышны сирены! Подробности уточняются! Будьте очень осторожны», — добавил он.

Взрывы в Донецке: что известно о последствиях

Автор блога «Донеччанин» со ссылкой на местных передал, что в Донецке было «несколько прилетов» по территории управления вражеской ФСБ. Российская спецслужба захватила здание по адресу улица Щорса, 62. Ранее там работало донецкое управление Службы безопасности Украины.

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