«Белые халаты»: В витебской больнице начались чистки после приезда Абельской 4 12.06.2024, 12:49

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Уволили главрача.

В больнице скорой помощи в Витебске уволили главврача и нескольких сотрудников, сообщают «Белые халаты».

Чистки начались после проверки по оказанию экстренной помощи, которую возглавляла главврач Республиканского медицинского центра Управления делами Лукашенко Ирина Абельская.

По итогу этого мероприятия были сняты с должности: главный врач Андрей Захаров, главная медсестра Надежда Рыбалко, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Василий Мусийчук.

Исполняющим обязанности главврача назначен заместитель по медицинской части Александр Винников.